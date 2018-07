Niño de 14 años muere en accidente

Una verdadera tragedia se presentó el domingo en horas de la mañana en la vía Honda-Bogotá, luego de que una motocicleta fuera impactada por un camión. El siniestro que dejó a los espectadores con los pelos de punta cobró la vida de uno de los viajeros de la moto, quien era un menor de edad. Accidente fatal. Todo indica que Ana se movilizaba en su motocicleta en compañía de su hijo Deivid rumbo a Madrid (Cundinamarca), cuando en el kilómetro 44 de la vía Panamericana, que de Honda conduce a Bogotá, un camión se les atravesó en la carretera y los arrolló. Ante lo sucedido, el hombre que conducía el camión tipo furgón no se detuvo a auxiliar a los tripulantes sino que emprendió a la huida. No pasaron muchos minutos cuando las autoridades, que aparentemente fueron alertadas por los testigos del hecho, hicieron presencia en el lugar para controlar la emergencia. Al llegar le prestaron los primeros auxilios a Ana, quien por fortuna salió ilesa del impacto, pero en cambio su hijo, de 14 años y quien la acompañaba, se llevó la peor parte, pues no pudo soportar el golpe y murió en el lugar del accidente. Ante lo sucedido, los entes encargados acordonaron la zona y procedieron a realizar el levantamiento del cadáver. Q’HUBO conoció que tanto Ana cómo su hijo eran oriundo de Honda (Tolima) y que, al parecer, se dirigían hacia su residencia, ubicada en Madrid (Cundinamarca) cuando sucedió el siniestro. ¿Buscarán al responsable? Tras lo ocurrido, varias personas manifestaron sus condolencias y palabras de afecto a la familia que hoy enfrenta está perdida. Además, enfatizaron que esperan que las autoridades realicen la debida investigación y logren para dar con el paradero del conductor que con el pesado vehículo acabó con la vida de Julián. “Lo ideal sería que las autoridades esclarezcan el caso y judicialicen al responsable. Los conductores deben ser prudentes y respetar la vida de los demás. Hay que manejar con prudencia y, bueno, un accidente lo puede tener cualquiera, pero por qué no detenerse a ayudar, ese es el comportamiento que se reprocha. Ojalá se haga justicia”, concluyeron varios testigos. Entérate de la nota en nuestra edición impresa.

Etiquetas: Accidente fatal, Deivid, el hombre que conducía el camión tipo furgón no se detuvo a auxiliar a los tripulantes sino que emprendió a la huida, un camión se les atravesó en la carretera y los arrolló, una motocicleta fuera impactada por un camión, vía Honda-Bogotá