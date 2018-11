Nicole murió apuñalada por un cliente

Agonizando, Nicole Tatiana se cruzó de piernas, se estiró lo que más pudo y con las manos sujetó fuerte su bolso y media botella de aguardiente que tenía a la altura de la pelvis. En su rostro trató de dibujar una sonrisa, mientras que a su alrededor se expandía una mancha de sangre. Frente a ella estaban sus amigas, las mismas transexuales con las que cada noche desde hace seis meses compartía en un callejón del barrio Carvajal (Kennedy), en donde ofrecen sus servicios sexuales. Cuentan ellas que esa imagen de Nicole muriendo en el frío asfalto no las ha dejado descansar porque cada vez que cierran los ojos, reviven la escena en la que la joven fue atacada a puñal por uno de sus clientes. Y cómo no vivir atormentadas si es que en parte ellas, además de ser testigos de los últimos segundos de vida de su colega, también presenciaron el momento en el que el homicida le lanzó una certera advertencia: “Yo perdí hoy, tranquila. El camino es largo y culebrero, así que hay desquite”, fue lo que sentenció el hombre de cabello rubio, ojos claros y quien tiene un tatuaje en el pecho que saltaba a la vista porque no portaba camiseta. Hay quienes dicen que la joven transexual de 23 años caminó hacia su propia tumba, porque cuando el hombre la amenazó, Nicole decidió irse detrás de él; pero otros más osados se atreven a afirmar que él la volvió a buscar en un callejón con la excusa de comprar sexo, pero todo lo tenía fríamente calculado para asesinarla. “Ese hombre es un pillo, tiene cara de malo. Nosotros le dijimos a ella, después del problema que tuvo, que no se fuera por ahí sola, que tuviera cuidado, pero ella no hizo caso y quién sabe qué más le hizo ese tipo”, contó la mejor amiga de la víctima. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

