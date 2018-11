“Nicky Jam es un niño, como yo”

Diego Cadavid confiesa que lo dudó. Cuando conoció el proyecto de ‘Nicky Jam, El Ganador’, no entendía bien por qué hacían una serie sobre la vida de un reguetonero, pero al conocer la historia de vida de este artista, sus caídas y grandes logros, se dio cuenta de que era una producción que valía la pena. El reto en esta serie, que pronto estrenará Netflix, era doble para el actor antioqueño. Por un lado, haría el papel de mánager de Nicky Jam, y por el otro, la mayor parte de sus escenas las haría actuando al lado del propio cantante, quien hace su debut en la actuación interpretándose a sí mismo. ¿Cómo era su relación con Nicky Jam antes de grabar la serie? Sabía claramente quién era. Yo soy de Medellín y hay mucha cultura sobre esta música allí. Además, yo soy músico y tengo muchos colegas que habían trabajado con él, pero sabía muy poco de su pasado oscuro. Al conocerlo todo cambió. ¿Ya había trabajado con personajes reales? A mí curiosamente me han tocado muchos personajes biográficos, y en este caso, tenemos un arma de doble filo al tener al personaje vivo. Es muy importante el tenerlo al lado y preguntarle todo, pero también está la otra parte y es que al tenerlo al lado, puedo hacer cosas que no le gusten y se va a disgustar. Fue una herramienta increíble. ¿Cómo fue ese primer encuentro con Nicky? Me citó en su apartamento en Medellín y resulta que estaban arreglando algo en su apartamento y decidió bajar al lobby, por lo que nos conocimos tomando gaseosa sentados en el andén frente al edificio donde vive. No hablamos de la serie, nos la pasamos contando chistes y mirando mujeres en Instagram. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

