“Necesitamos sumar urgentemente”

La situación de Millonarios en Liga no es buena. Tras cinco fechas disputadas, el conjunto ‘Embajador’ está por fuera de los ocho primeros de la tabla (con seis unidades), algo que no estaba en sus planes, pues para este cierre de año sumó nuevos refuerzos, como el volante Cristian Marrugo y el delantero argentino Gabriel Hauche, con el fin no repetir lo hecho el semestre pasado, cuando quedó por fuera de las finales del torneo. ¿A qué se debe esta situación? Miguel Ángel Russo, técnico del Azul, expuso sus impresiones. Se ceden puntos de local. Millonarios no sabe lo que es ganar en casa, en Liga. En tres partidos jugados en El Campín, el club registra dos empates (ante Chicó y Cali) y una derrota (ante Medellín). Por eso, el empate ante el conjunto azucarero del domingo dejó a Russo inconforme. “Necesitamos sumar urgentemente. Es el arranque del torneo, pero queremos llegar bien a los ocho. Con buen puntaje. Se pierden dos puntos que necesitábamos ganar, sobre todo aquí en casa”. Valora mantener el cero en el arco. Pero no todo es malo en Millos. Para Russo hay que valorar el hecho de que el equipo haya mantenido el cero en su arco y que, ante el juego violento de rivales como el Cali, Millos mantenga su ímpetu y sus ganar de luchar por la victoria hasta el final. “Cali vino a pegar y frenar un poco el juego. Así es el fútbol. Recibimos patadas, pero hay que pararse y seguir. Fuimos los que buscamos, creamos oportunidades. Se necesita mucha concentración. El cero en la valla también está bien”, expresó el entrenador. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

