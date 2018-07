“Nairo fue muy prudente”

Ayer se disputó la etapa 11 del Tour de Francia, primera jornada con final en ascenso de primera categoría, en la que nuestro Nairo Quintana aguantó los fuertes ataques del equipo Sky y luego de una carrera inteligente se logró meter en el top-10 de la clasificación general. Si bien todos esperábamos que el hijo amado de Cómbita (Boyacá) atacara, fuera protagonista en su terreno preferido y le descontara segundos a Chris Froome, Nairo no tuvo un buen día y le tocó resignarse y aguantar el ritmo que impuso el Sky. “La verdad no nos encontramos como lo habíamos planeado. No estuve en mi día y fue un ritmo muy duro todo el día. Se perdieron algunos segundos y solo espero que no sean demasiados para seguir en la pelea por el título”, aseguró Nairo al final de la prueba. Pero nada está perdido, pues el hecho de ser noveno en la clasificación general, a 3 minutos y 16 segundos del nuevo líder, Geraint Thomas, y con medio Tour por disputar (10 etapas), aún le da posibilidades al ‘escarabajo’ que más gloria le ha dado a Colombia, de lograr su objetivo. Hoy se disputará le etapa ‘reina’ del Tour, con llegada en el mítico Alpe D’Huez, en donde nuestros pedalistas siempre han sido protagonistas. Esperamos que hoy no sea la excepción. Con el ánimo de resolver algunas dudas de la presentación de Nairo, en QHUBO contactamos a un especialista en ciclismo, Luis Fernando Saldarriaga, director deportivo del equipo Manzana Postobón, quien fue claro y contundente.

