Nairo, a cambiar la página

A pesar de no cumplir el objetivo de consagrarse campeón del Tour de Francia, Nairo Quintana no da por terminar su temporada. El boyacense cambio la página, pues desde hoy hasta el sábado correrá en España la Vuelta a Burgos, competencia que gano en 2013 y 2014. Pero Quintana no será el único colombiano que afrontara esta carrera, el manizaleño John Anderson Rodríguez también estará presente con el equipo francés Delko Marselle Provence. Otros compatriotas que serán de la partida son los integrantes del equipo Manzana Postobon: Hernando Bohórquez, Aldemar Reyes y Juan Pablo Villegas. Ellos se preparan para la vuelta a España, que se correrá del 19 de agosto al 10 de septiembre. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Deportes de tu periódico Q´hubo.

