Mujer pierde la vida en accidente

Patricia Casallas Garzón no alcanzó a llegar a su lugar de trabajo, como tampoco le cumplió la promesa a sus hijos de que volvería en la tarde. Y no lo hizo porque no quisiera, sino porque su vida quedó postrada en la Avenida Las Américas con Carrera 68 en la mañana de ayer. Un tractocamión que se movilizaba sobre el puente vehicular terminó arrebatándole la vida cuando ella iba a bordo de su bicicleta en el carril derecho, camino a su lugar de trabajo. “Unos dicen que el camión la desestabilizó e hizo que ella cayera de la bicicleta y con tan mala suerte que justo debajo de este, por lo que acabó aprisionándola y ocasionándole la muerte”, aseguró un testigo del incidente. Patricia no alcanzó a ser remitida a ningún centro asistencial, ya que falleció de manera fulminante debido a los golpes que sufrió en el aparatoso accidente de tránsito, que ocurrió en el sector de La Trinidad (en Puente Aranda). Accidente mortal. A las 5 de la mañana de ayer, Patricia cogió su bolso, se despidió de sus hijos y salió encomendada a Dios a bordo de su bicicleta todo terreno de color verde. El recorrido que hacía de lunes a viernes la había llevado a tenerle confianza a su bicicleta y a las vías, muestra de ello es que nunca antes se había visto involucrada en un accidente. No obstante, el destino acabó poniéndola en el lugar y la hora equivocada ayer, justo sobre las 5:30 de la mañana, cuando lamentablemente no vio como amenaza o peligro la presencia de un pesado vehículo detrás de ella. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

