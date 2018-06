‘Muchas veces sentí que no podía más’

Aunque muchos no lo crean, pertenecer al mundo de la televisión y de los escenarios musicales no es tarea fácil, y eso es algo que la bella presentadora de ‘Tu planeta bichos’, Salomé Camargo, ha tenido que aprender a manejar con los años de experiencia que ya lleva en el medio. Son muchos los que han visto a esta barranquillera desenvolverse como actriz, presentadora y cantante; muchos han seguido su crecimiento personal y artístico desde que se dio a conocer en 2011 en el reality ‘Factor Xs’, y es por eso que ella misma cree que la mayoría de las personas que la siguen no entienden que de esa niña que conocieron hace ocho años es poco lo que queda, o por lo menos en cuanto a la apariencia. “Uno entiende que en redes sociales hay malos comentarios siempre, pero de un tiempo para acá empecé a notar que eran más las cosas malas que las buenas, porque en realidad la gente no entiende que todos cambiamos y eso fue lo que precisamente me pasó a mí, le contó la jovencita de 16 años a Q’HUBO. De un tiempo para acá Salomé decidió abrir su corazón y dar a conocer que comentarios como: “¿Por qué te vistes así?”, “¡Mucho maquillaje!”, “Asco tus cejas”, en realidad le afectan, auqnue casi siempre se muestra indiferente ante el tema.

Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: "¡Mucho maquillaje!", "¿Por qué te vistes así?", "Asco tus cejas", eran más las cosas malas que las buenas, personas que la siguen no entienden que de esa niña que conocieron hace ocho años es poco lo que queda, pertenecer al mundo de la televisión y de los escenarios musicales no es tarea fácil, Salomé Camargo