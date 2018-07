Mortal incidente en la calle 17

“Pasa una, dos, tres, cuatro y mil veces y las autoridades siguen sin prestarle atención a este inminente problema. No es un juego, pasar por esta avenida (la calle 17 que conduce al municipio de Mosquera) es cómo comprar un pasaje directo a la muerte. El peligro de esta vía incrementa todos los días”, son las palabras de un residente del barrio Casandra (en Fontibón), quien asegura que cada vez son más frecuentes los accidentes en el sector, luego de que se presentara un terrible suceso en la mañana de ayer, el cual cobró la vida de María Fernanda Pérez Blanco. Aunque los hechos que provocaron tan lamentable desenlace son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito, se manejan dos hipótesis sobre lo que pudo acontecer. La primera, que es la oficial, asegura que el camión que arrolló a la joven se volcó y eso produjo el siniestro; y en la segunda, según las personas que presenciaron los hechos, se asegura que la bella dama perdió el control de su moto, cayó al asfalto y, posteriormente, fue arrollada por el vehículo de carga pesada. Será el tiempo el que determine las responsabilidades del caso y las diligencias judiciales las que esclarezcan lo que pasó. Siniestro al salir el sol. La fría mañana que cobijaba la capital ayer hacia las 10:00 a.m. fue el escenario para que María Fernanda, quien iba a bordo de su adorada moto de placa QCU 90E, tuviera un terrible incidente que la dejó tan malherida, que no alcanzó a llegar con vida a un centro asistencial. Falleció justo en la calle 17 con carrera 134A, sentido occidente-oriente, ante la mirada atónita de los presentes. “Lo que dicen es que la joven perdió el control de la moto y se cayó durísimo a la carretera. En ese momento tuvo tan mala suerte, que en cuestión de segundos pasó un tractocamión con remolque (de placa SWN 781) y la arrastró varios metros. El golpe fue durísimo en la cabeza, por lo que la gente que la iba ayudar no pudo hacer nada por salvarla. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: asegura que el camión que arrolló a la joven se volcó y eso produjo el siniestro, fue arrollada por el vehículo de carga pesada, María Fernanda Pérez Blanco, no alcanzó a llegar con vida a un centro asistencial, pasar por esta avenida (la calle 17 que conduce al municipio de Mosquera) es cómo comprar un pasaje directo a la muerte, se asegura que la bella dama perdió el control de su moto