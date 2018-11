Misteriosa muerte en el hotel

Con diez mil pesos en un bolsillo y su celular en el otro, llegó Óscar Orlando Garro Osorio a un hotel de paso la tarde del sábado con el fin de pasar la noche allí solo y tranquilo. Sin embargo, 27 horas después fue hallado sin vida por el administrador de la residencia. Vestido, acostado boca arriba y con una mano colgando por fuera de la cama fue como encontraron el cuerpo sin vida de Garro, de 39 años, sobre las 6 de la tarde del domingo en una de las habitaciones ubicadas en el segundo piso de un hotel en el barrio San Bernardo (en Santa Fe). “Él no entró con ninguna persona. Nunca antes lo habíamos visto por este sector y yo creo que era la primera vez que venía porque uno ya los conoce. El señor simplemente pidió el cuarto y canceló la noche”, relató a Q’HUBO un trabajador del lugar. Misteriosa muerte. Óscar llegó hasta la Carrera 10A con Calle 3 caminando, de manera pausada y confiado, como si conociera el hostil terreno que se encontraba atravesando. Con calma arribó hasta un hotel que queda a mitad de esta cuadra e ingresó sobre las 4 de la tarde del sábado. Con las ojeras resaltándole en su rostro y la cara alargada, que denotaban una actitud de persona derrotada, según relataron las últimas personas que lo vieron con vida, le dijo al administrador de la residencia que le recibiera el celular como empeño, pero este se opuso. “Yo no le recibí el celular porque eso no me sirve de nada, yo necesitaba era que me cancelara la habitación. Le pedí el dinero y la cédula para realizar el registro. Él me canceló diez mil pesos y se subió al cuarto sin decir nada más”, manifestó el administrador. El tiempo que Óscar permaneció al interior de una pequeña habitación nunca se escuchó ningún ruido extraño ni se le vio abandonar el cuarto, según relató otro huésped del lugar. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.