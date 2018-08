Misteriosa desaparición de Valentina

Hoy Ingrid Valentina Hernández Duarte completa 18 días desaparecida y pareciera que se la hubiera tragado la tierra, pues no se ha reportado con sus papás, no ha respondido los mensajes que le han dejado en sus redes sociales y tampoco ha encendido su celular. Los últimos rumores sobre su paradero han dejado a sus padres y familiares preocupados por lo que, presuntamente, está viviendo la menor de tan solo 15 años, pues fuentes confidenciales le dijeron a Nelly Duarte (su madre) que la había visto en un centro comercial en Funza (Cundinamarca), acompañada por unos hombres armados. “Nos dijeron que la habían visto el sábado en un centro comercial acompañada de dos niñas más de su edad y que estaban siendo escoltadas por cuatro hombres armados. No sabemos por qué iba a estar con esas compañías, y menos con hombres tan mayores a ella”, contó a Q’HUBO Nelly Duarte. La desaparición. Sobre el mediodía del domingo 22 de julio, Valentina salió de su vivienda, ubicada en el barrio El Rincón (Suba), con el fin de encontrarse con una amiga, así se lo hizo saber a su mamá a la hora de pedirle permiso. Vestida con un buzo blanco, jean azul claro, unos tenis blancos y un bolso negro colgando en su espalda, la joven salió de su vivienda sin entregar mayores detalles y, quizá, con la esperanza de volver un par de horas más tarde. Valentina nunca regresó, su celular no se volvió a encender y tampoco volvió a iniciar sesión en su Facebook. Su madre, en medio de la angustia y el desespero, empezó a buscar a dos de sus amigos más allegados y a su novio, un joven de 18 años. “Cuando llamé al novio me dijo que ella lo había llamado el mismo domingo y que le había dicho que ya iba para la casa, pero eso nunca pasó. Luego, él le dijo a otra persona que la niña había ido almorzar y que después había salido para su casa”, agregó Duarte.

Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: completa 18 días desaparecida y pareciera que se la hubiera tragado la tierra, Ingrid Valentina Hernández Duarte, la había visto en un centro comercial en Funza (Cundinamarca), la menor de tan solo 15 años, su celular no se volvió a encender y tampoco volvió a iniciar sesión en su Facebook