Mike y Greeicy, del amor a la rivalidad

Greeicy Rendón y Mike Bahía tendrán que demostrar qué tan fuerte es su amor a la hora de enfrentarse en un nuevo reality, donde estarán juntos pero no revueltos. En ‘Mira quién baila’, el concurso de baile más importante de Latinoamérica, estos dos tortolitos tendrán que olvidarse de su relación para centrarse únicamente en ganar la competencia y demostrar quién es el mejor a la hora de mover el esqueleto. Este proyecto contará con la participación de 10 celebridades latinas, quienes pondrán a prueba todo su talento en la pista con sus mejores pasos, todo esto con el fin de apoyar a fundaciones benéficas. Cada uno de los participantes estará acompañado por un grupo de bailarines profesionales y serán evaluados por tres jueces de talla internacional. Q’HUBO conoció que esta propuesta tiene muy felices a la caleña y a su novio, y que por esta razón desde hace dos semanas han tenido que dividir su tiempo entre Colombia y México; no obstante, nos enteramos que a partir del próximo mes la pareja se radicará en el país manito para internacionalizar su carrera. “Ellos están que no se cambian por nadie, porque era la oportunidad que necesitaban para darse a conocer en México. Tanto Mike como Greeicy ya han estado en varios ensayos y por eso han viajado constantemente al país azteca. Además, en agosto se irán a vivir allá por el tiempo que dure el programa o más, todo depende de si las cosas salen como quieren y como las han planeado”, le contó a Q’HUBO una fuente cercana de la pareja. Aunque muchos pensaron que Mike y Greeicy iban a ser pareja de baile, tal parece que van a ser rivales. Y contrario a lo que muchos pensarían, fue precisamente este detalle lo que los llevó a confirmar su participación en el programa. “Ellos quedaron muy asombrados cuando conocieron la propuesta y no se negaron porque saben que este es un reto tanto profesional como personal y que, además, esta oportunidad les va a abrir muchas puertas. Greeicy ya había tenido la oportunidad de cantar en un desfile y por la acogida que tuvo, sabe que algo muy bueno está por llegar”, añadió. Algo que llena de nostalgia a los cantantes es saber que por un buen tiempo no podrán estar pendientes de sus mascotas; eso sí, las van a dejar en las mejores manos. “El dejar su casa en Pereira y a sus mascotas es un tema fuerte para ellos, y sobre todo para Greeicy, quien vive muy pendiente de ellas y es casi como una mamá”, nos reveló la fuente anónima.

Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: Cada uno de los participantes estará acompañado por un grupo de bailarines profesionales, En ‘Mira quién baila’, esta propuesta tiene muy felices a la caleña y a su novio, Greeicy Rendón y Mike Bahía, qué tan fuerte es su amor a la hora de enfrentarse en un nuevo reality