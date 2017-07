En México piden la cabeza de Osorio

Malos momentos enfrenta nuevamente Juan Carlos Osorio en México. Después de perder ayer ante Alemania (4-1) por la Copa Confederaciones, los hinchas y periodistas del país ‘Azteca’ le cayeron encima. Esto se suma a la goleada 7-0 que recibieron a los mexicanos por parte de la selección de Chile en la pasada Copa América, desde entonces el colombiano no logra cosas importantes y va como los cangrejos: de para atrás. La principal crítica que recibió el estratega colombiano fue la determinación de dejar en el banco a Carlos Vela, un jugador que resulta clave dentro de la selección mexicana. Pero eso no es todo, su planteamiento ante los alemanes no fue el mejor para los hinchas, pues saco a Javier Aquino (entro Lozano), uno de los referentes en el ataque. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Deportes de tu periódico Q´hubo.

Compartir en

Etiquetas: Azteca, Carlos Vela, Copa América, Copa Confederaciones, Javier Aquino, Juan Carlos Osorio, Lozano, periódico Q´hubo, selección de Chile, selección mexicana