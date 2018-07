Menor asesinado en medio de un juego

Lo que era un juego de niños terminó en una verdadera tragedia, luego de que uno de ellos recibiera un disparo que le costó la vida. Según lo que mencionaron algunos curiosos en la zona, el terrible hecho se presentó el domingo sobre las 4:00 p.m. dentro de una vivienda del barrio Las Lomas (Rafael Uribe Uribe), cuando los menores estaban solos en el inmueble. Todo apunta que uno de los niños se puso a manipular un arma de fuego y la accionó en son de recocha contra uno de sus familiares. Según mencionaron en el lugar de los hechos, la detonación perturbó la tranquilidad de los residentes, quienes prefirieron no interceder para evitarse problemas. “Esta parte es muy pesada, aquí es mejor estar pendiente de lo de uno y no ponerse a intervenir en problemas ajenos. Lo que sabemos es porque lo escuchamos y por tanto movimiento de la Policía en la zona”, manifestó un residente, que se mostró reacio a las preguntas.

Decisión equivocada. Q’HUBO pudo conocer que el ataque accidental ocurrió cuando los padres de los menores salieron de su residencia y los dejaron solos. En la casa quedó una niña de 11 años, un niño de 12 y Mateo*, de 10 años, el hoy fallecido. Tras la ausencia de los adultos, la niña de 11 años se dirigió al cuarto de sus papás, en donde encontró en uno de los cajones un revólver. Ella, ansiosa y sorprendida por lo que había hallado, bajó a mostrarles a sus primitos lo que había encontrado, desconociendo que esto marcaría el final de uno de ellos. “Cuando la niña baja al primer piso mostrarles el armamento a sus primos, el menor de 12 años, por su categoría de ser el mayor, manifiesta que él sabe utilizar el arma de fuego, tomándola en sus manos y obturándola, provocando accidentalmente el impacto al menor de 10 años”, aseguró el mayor Luis Miguel Morales Villareal, jefe de investigación criminal de la Policía de Infancia y Adolescencia.

