“Me voy por gusto, no porque me vaya mal”

Iván Mejía Álvarez nunca tuvo pelos en la lengua. Se ganó el respeto del periodismo con sus verdades y, entre odios y amores, labró una carrera de 50 años, siendo uno de los mejores periodistas deportivos de Colombia. En enero de 2019, el papá de dos hijos y esposo por 41 años de María Isabel Casas anunció que dejaría los micrófonos y las cámaras y al fin se dedicaría a disfrutar, como se debe, de Ana y Emma, las dos nietas que derrumban al hombre frío, duro y directo que comentó el fútbol mundial. En Q’hubo hablamos con el caleño, quien nos contó los motivos de su retiro y sus mejores momentos durante 50 años de carrera. Afirmó que se retira en su mejor momento, ¿por qué? Porque me voy con un programa absolutamente líder, con un registro de 594 mil oyentes, más las plataformas streaming, que lo convierten en el programa número uno del país, por encima de cualquier otro. Entonces, este es el momento. Me voy por gusto, no porque me esté yendo mal. También dijo que no tuvo mucho tiempo para compartir con sus hijos… ¿Qué tanto pesa esa ausencia en la familia? Pesa demasiado, sobre todo al final, cuando te das cuenta que pasó la vida y nunca saliste con tus hijos. Yo hago la cuenta de 50 años de periodismo, no pude estar con ellos en su infancia. Entonces, por eso quiero disfrutar más a mis nietos, quienes son mi alegría en este momento. Quien trabaja los sábados y domingos sabe lo que he dejado y he perdido en la vida. ¿Qué es lo que más va a extrañar del medio? Todo, porque retirarse después de 50 años de trabajar no es fácil. Me costará mucho ver partidos y no comentar, opinar, pasar a ser un ciudadano anónimo; pero tendré que adaptarme. Seguramente no volveré a opinar, pero seguiré viendo fútbol, leyendo cosas de fútbol, porque eso es lo que me gusta. ¿Había pensado retirarse en otro momento? Sí, lo había pensado hace dos o tres años. Le alcancé a contar a mi esposa y ella me dijo “todavía no es hora”. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

