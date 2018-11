“Me siento ofendida y atacada”

Obrar de buena fe y aceptar una entrevista para dar a conocer el proyecto en el que ahora trabaja fue el error que cometió la actriz Tania Robledo, recordada por su papel de Natalia Franco en ‘Padres e hijos’, o por lo menos así lo siente ella. Tania, quien desde hace varios años está radicada en México, le aseguró a Q’HUBO que la entrevista que salió al aire el pasado fin de semana en el programa ‘La Red’, del canal Caracol, fue todo un fiasco, ya que desató una serie de malos entendidos que no solo la perjudicaron a ella sino a toda su familia. La actriz le reveló al programa que quería incursionar en el mundo del cine erótico, mas no porno, cosa que -según ella- fue malinterpretada y por eso hoy en día está metida en el ojo del huracán. Desde México la artista explicó que quiere involucrarse en el mundo sensual y erótico, en el cual viene trabajando desde hace tiempo en el país azteca, y que para nada pretende montar un negocio de modelos webcam o ligado a la pornografía. “Yo tengo claro cómo es el estilo de ese programa (‘La Red’). Sé que hay un presentador que ataca, otro que defiende y por eso le tenía pereza a la entrevista. Ante la insistencia acepté y dije: ‘voy a hablar de mi proyecto, eso me sirve para promocionarlo y para que la gente sepa que estoy muy animada con este momento de mi vida’. “Fueron 40 minutos de entrevista y todo el tiempo repetí que lo que hago nada tiene que ver con la pornografía ni el negocio webcam; pero cuando vi el programa, salieron a decir todo lo contrario. “Además, se dirigieron a mí y a mi mamá de manera vulgar, cosa que no sé por qué se manejó así, y más cuando acepté hablar con ellos bien. Vi el programa porque alguien me hizo llegar el link, estaba emocionada y cuando le dije a mi mamá que lo viéramos juntas fue un choque muy fuerte, porque no me esperaba nada de lo que habían publicado. A mi mamá, una señora que está a punto de cumplir 80 años y que está perfecta, por poco le da algo. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

