“Me siento indignada”

Un video que muestra a un hombre que insulta y le lanza frases grotescas a la bella Martha Isabel Bolaños no solo la tienen indignada a ella sino también a sus casi 65 mil seguidores en Twitter. Con el videoclip, que ya sobrepasa el millón de reproducciones, la actriz, quien actualmente interpreta a Jenny o ‘La Pupuchurra’ en ‘Betty, en teatro’, denunció una delicada agresión en plena vía pública de parte de un conductor, quien no midió su vocabulario a la hora de ofenderla. Le lanzó frases como: “Dale, perrita, dale”, “usted no está sino pa’ c*liarla, mamita” o ‘debe ser venezolana, perra hijuep..”, mientras la miraba a y le hacía gestos obscenos, lo que hizo sentir a la actriz ofendida y vulnerada. En diálogo con Q’HUBO, Martha Isabel reveló detalles del bochornoso episodio y confesó qué piensa hacer después de todo el despliegue viral que adquirió su denuncia. “Debo decir que todo lo que sucedió me cogió fuera de base, no estaba preparada para esto. Todo ocurrió el sábado en la calle 67 con carrera Séptima, allí una amiga, quien iba manejando, iba a entrar a un parqueadero. Antes de ingresar, tuvo que esperar a que salieran otros dos vehículos, razón por lo que se formó un pequeño trancón, por esto, varios conductores comenzaron a perder la paciencia y se pegaron al pito, entre ellos el hombre del video. “Mientras esperábamos, dos amigas más y yo nos bajamos del carro. En ese momento, el conductor del video pasó y gruñó, le reclamé porque nos aturdió con el ruido del pito. No fue sino decirle que si no podía esperar dos minutos para que su reacción fuera hacerme ‘pistola’. Cuando vio que le devolví la grosería, me empezó a hacer gestos como diciéndome arepera, le dije que qué le pasaba, que respetara. “El siguió andando pero cuando llegó al semáforo y le quedaron sus dos manos libres, siguió haciendo el gesto. En ese momento, saqué mi celular con la intención de grabarle las manos. Lo único que yo quería era grabar su ofensa y que quedara grabada la placa del carro para compartirlo en mis redes sociales. Sin embargo, cuando lo escuché que me dijo perra, me acerqué a la ventanilla del carro para confrontarlo. Ahí, nunca me esperé encontrarme con ese ‘vaciadón’ sexual, que no tenía nada que ver con lo que acababa de suceder. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

