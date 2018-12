“Me desfiguraron la cara por cobrarles”

La vida de Martha* cambió luego de que unos sujetos le dejaran una marca en su rostro para siempre. Según cuenta la mujer (50 años) todo sucedió al interior de un bar de su propiedad, el cual está ubicado en el barrio Claret (Rafael Uribe Uribe). La afectada confiesa que habían dos sujetos, quienes ya estaban en alto grado de embriaguez y tal vez por evadir la cuenta prefirieron golpearla antes que pagarle. “Recuerdo que ese día ya quedaban como cuatro muchachos en el bar, pero ya se acercaba la hora de cerrar. Los dos jóvenes que me agredieron comenzaron a discutir y a pelear entre ellos, entonces yo para evitar que se formara un problema mayor en mi negocio, me acerqué y les dije que ya era hora de cerrar y que por favor me cancelaran. Eso fue como haberlos insultado y se salieron de control”, manifestó la lesionada a Q’HUBO. Botellas de un lado para el otro comenzaron a lanzar, cuando uno de los individuos tomó otra botella, la despicó y le causó una herida fatal en la cara a Martha, mientras el otro también continuaba lanzándole vidrios sobre su cuerpo. “Los otros clientes que quedaban intercedieron e incluso golpearon a uno de ellos, pero nunca se dieron cuenta de la cortada que me habían propinado en la cara. Cuando yo me di cuenta ya estaba sola y todos habían abandonado el establecimiento”, informó. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

