‘Me cansé de contar historias sin historia’

Si se ha preguntado por qué Flora Martínez no ha vuelto a actuar en Colombia, ella misma nos dio la respuesta: “Me tiene que enamorar el personaje, la historia… porque me cansé de contar historias sin historia, de hacer personajes que no están diciendo nada o que te están diciendo cosas con las que estoy en desacuerdo, cosas que no aportan, no porque sean malos, sino porque no dejan ninguna reflexión. Es una exigencia que tengo, porque ahora me gusta quedar con la satisfacción de que hice algo bueno”, aseguró la hermosa mujer, que nos dejó acompañarla a una clase de piano con su hija, Sofía Reinoso, fruto del amor con el pianista uruguayo José Reinoso.

¿Cómo superó el acoso?

Ese señor se quiso sobrepasar conmigo cuando fui a la casa de él. Incluso recuerdo que ahí estaba la esposa y todo, fue horrible, y salí de ahí huyendo.

Mucha gente me preguntaba por qué había perdido el gusto por la música, pero no era eso, sino que ese señor me frenó y no me atreví a contar hasta después de algún tiempo. Luego lo superé y fui muy feliz.

¿Cuál es el peor chisme que le han inventado?

Veo que en la serie de Jaime Garzón hay información errada. El canal es muy inteligente, porque no pone nombres a los personajes, pero siempre hacen alusión a que esta era tal, y me parece muy doloroso eso.

Me duele que la gente sea capaz de entrar a contar algo de lo que no sabe nada, porque nunca he dado testimonio, y Jaime menos.

Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: ¿Cómo superó el acoso?, ¿Cuál es el peor chisme que le han inventado?, Flora Martínez, Me tiene que enamorar el personaje, no ha vuelto a actuar en Colombia