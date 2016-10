MAY, LE “PEGA” A LO POPULAR

“Manipuladora, una celosa, una intensa, aburridora / Te equivocaste, no soy tan boba, mira que tu máscara se rompió / Que estoy loca, posesiva, una enferma, hasta bandida. Hasta hoy me aguanté estas cosas, y si lo hice fue porque en verdad te quería…” Así dice el coro del tema “La mala soy yo”, de la voluptuosa cantante May Vargas. ¿Pegajoso, no?, apenas para cantárselas a ese hombre que hace de las suyas y luego le dice a la mujer que ella es quien tiene la culpa de todo”. Así describió su canción esta hermosa caleña, quien siempre vimos en escena musical en la delantera de “Matecaña Orquesta”, pero que por deseos de crecer y por salud, emprendió su vuelo como solista. May no seguirá con la onda tropical. ¡No! Ella optó por un cambio radical y se fue por lo popular. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Rosa de tu periódico Q´hubo.

