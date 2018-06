Mataron a Óscar por 100 mil pesos

Desde el viernes en horas de la tarde la familia de Óscar Castañeda Millán (de 37 años) no recibía noticias de él. Ese día en el barrio Molinos I (Rafael Uribe) el hombre lo único que les dijo, a través de una llamada telefónica, es que aparentemente estaba metido en problemas por un dinero que les debía a unos sujetos de dudosa procedencia en el sector, y que los mismos lo estaban amenazando para que pagara la deuda. Luego el hombre desapareció por completo. La suma de dinero solo ascendía a 100 mil pesos, pero a pesar de parecer insignificante, estos sujetos malintencionados no tuvieron piedad de él y acabaron con su vida. No se sabe a ciencia cierta si la causa de muerte fue provocada por algún elemento cortopunzante o si el deceso se trató de varios golpes que le habrían propinado al hombre. Será la necropsia por parte de Medicina Legal la que determine cómo murió Castañeda. Por lo pronto, lo único cierto es que un cuerpo ingresó a la morgue el domingo sin identificar y se trataba de Óscar. Lo único alentador de este caso, en medio del irreparable dolor de sus familiares por este repentino asesinato, es que ya hay dos personas capturadas, quienes se encuentran bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario esperando una audiencia para que un juez de la República los haga pagar por su delito. Se dice que hay un tercer implicado en la muerte del calibrador de buses, quien en este momento se encuentra libre por las calles del sur de Bogotá. Los familiares de Castañeda Millán no pierden la ilusión de que la justicia llegue completa.

Momentos previos. A través de una llamada, que con temor les hizo a sus familiares, Óscar expresó que estaba involucrado en un serio embrollo por cuenta de un dinero que debía. “Él me llamó y lo que me dijo es que estaba metido en un problema muy grave, que lo llamara al número del que me estaba marcando, pues no tenía mucho tiempo. Nos dijo que necesitaba esa plata porque, de lo contrario, a él lo iban a matar y en medio de esa llamada yo escuchaba que a lo lejos le gritaba un señor: ‘Diga que si no me traen la plata, yo le bajo la cabeza, lo mató’.

Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: 100 mil pesos, a él lo iban a matar, aparentemente estaba metido en problemas por un dinero que les debía, barrio Molinos I (Rafael Uribe), de lo contrario, Momentos previos., no tenía mucho tiempo, Nos dijo que necesitaba esa plata porque, Óscar Castañeda Millán