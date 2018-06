El más y el menos querido de la tricolor

Luego de que el técnico José Pékerman diera a conocer la lista definitiva de nuestros 23 representantes al mundial de Rusia 2018, y a ocho días del inicio del certamen orbital, Q’HUBO realizó una encuesta con una muestra de nuestros lectores para saber cuál de los elegidos es el de mayor preferencia y a quién debió dejar por fuera de la convocatoria. Nuestros fieles lectores ratificaron al samario Falcao García como el jugador de mejor rendimiento deportivo y el de mayor carisma de la selección Colombia de cara al Mundial de Rusia; mientras que el volante bogotano Abel Aguilar se rajó en la votación, debido a que para muchos ya cumplió su ciclo con la absoluta. Fernando Sarmiento dice: “Miguel Borja no me gusta, creo que tiene mejor rendimiento y experiencia Duván Zapata. Además, juega en Europa. El mejor es James, porque es emblemático para la selección y porque su momento es brillante en el Bayer Múnich”. Werner López dice: Abel Aguilar me parece que está muy viejo. Ya cumplió su ciclo, el mejor es Dávinson Sánchez porque ha demostrado seguridad y técnica en un fútbol que es muy fuerte y rápido, como el inglés. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: Abel Aguilar me parece que está muy viejo, Abel Aguilar se rajó en la votación, creo que tiene mejor rendimiento y experiencia Duván Zapata, debido a que para muchos ya cumplió su ciclo con la absoluta, Falcao García como el jugador de mejor rendimiento deportivo, José Pékerman, Miguel Borja no me gusta