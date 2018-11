Martín Gómez, el artista que hace del caucho todo un arte

A sus 52 años Martín Antonio Gómez Velasco, natural de Bucaramanga y radicado en Cúcuta desde hace 20 años, se convirtió en el rostro detrás de las figuras de animales de caucho que se aprecian en la glorieta de Claret, entre otros puntos de la ciudad fronteriza. Él es exagente de la Policía Nacional y confiesa que desde niño se sintió identificado con las artes plásticas y empíricamente fue aprendiendo a hacer dibujos y a esculpir el vidrio. Hace cuatro años Gómez, leyendo el periódico, se enteró del decomiso de siete toneladas de acero que eran transportadas en un camión y de la quema de más de 5.000 llantas de caucho de carros y motos. “Las imágenes me impactaron y sentí la necesidad de aportar y concienciar sobre lo tóxico que es el caucho, y más cuando se quema. Empecé a explorar el material y se le dio vida a un proyecto que me ha permitido crear figuras de animales, con las que dejo un mensaje sobre la importancia de conservar el medio ambiente”, afirmó Gómez. Este creativo, que vive con su esposa y sus dos hijos en el barrio La Unión, en la ciudadela La Libertad de Cúcuta, se convirtió en un experto para transformar las cilíndricas llantas en obras de arte. Él ha elaborado iguanas, ranas, aves y actualmente trabaja en osos de anteojos y camaleones para la Corporación Autónoma Regional del Nororiente (Corponor), figuras que serán puestas en un corredor verde aledaño al río Pamplonita (Norte de Santander). Los trabajos de Gómez no solo han servido para embellecer el paisaje urbano de Cúcuta, pues también ha enviado figuras a Yopal (Casanare) y Villavicencio (Meta). Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

