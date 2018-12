Manolo Cardona, todo un Don Juan

A la hora de actuar no hay papel que le quede grande al talentoso Manolo Cardona, uno de los artistas más codiciados en el país y en el exterior. Las virtudes de este payanés no tienen límites, y por eso ahora sorprende a sus seguidores con su participación en ‘Rubirosa’ la nueva serie de Claro Video, en la que le da vida de Porfirio Rubirosa, embajador de República Dominicana, infiltrado en su país como agente encubierto de la oposición, y famoso playboy de la época. En entrevista con Q’HUBO, Manolo contó detalles de su participación en esta miniserie, que consta de 12 capítulos de 42 minutos cada uno. También habló de sus proyectos para 2019 en Colombia, y de cómo espera celebrar las fiestas de fin de año. ¿De qué se trata este proyecto? Con esta producción, que ya está disponible, no solo revelamos detalles de la vida de este hombre tan conocido en su época, sobre todo en el jet set del mundo, también mostraremos 50 años de historia que marcaron a todo un país. ¿Por qué el interés de contar la vida de este hombre? Hace muchos años, cuando fui a República Dominicana, conocí al personaje y pensé ‘¿por qué no se ha contado su vida?’, es un ícono con una historia digna de contar. Fue un personaje emblemático para el siglo XX, prueba de ello es que Ian Fleming se basó en él para crear el personaje de James Bond. ¿Qué significa este personaje en su carrera? Este ha sido uno de los grandes retos actorales que he tenido. Tuve que hablar (con acento) dominicano, inglés, francés y alemán, cosa que no había hecho. Además de la preparación física, Rubirosa era boxeador, por lo que también fueron meses de entrenamiento duro. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

