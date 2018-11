¿Maluma se retira de los escenarios?

“Te vas y vuelves, te vas y vuelves”, este merengue perfectamente podríamos dedicárselo al reguetonero paisa Maluma, quien se las dio de chistosito al publicar un video en el que afirmaba que se iba a retirar temporalmente de la música para descansar y alimentar su espíritu, una noticia que desató toda una avalancha de comentarios a favor y en contra. “Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu. Así que esta semana me enfocaré en mí, alimentar mi espíritu, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido. Saben que los amo”, fueron sus palabras. Por supuesto, varios medios reportaron la noticia como si fuera una despedida definitiva o como si fuera el suceso del siglo. Fueron tan alarmistas con sus titulares, que en la tarde de ayer el mismo Maluma se reportó para aclarar la situación. “Les quedó bueno el chistecito, para qué pero me hicieron reír… les quedó muy bueno el chistecito. Me estoy retirando, tranquilos… dejen de hablar tanta m$%& ome. Buena comida antes de retirarme, porque en la retirada hay que alimentarse bien”, expresó en medio de risas en sus historias de Instagram. Como si esto no fuera suficiente, hacia las 3:30 p. m. de ayer publicó una foto cuyo pie de foto decía: “Hombre de bozo besa sabroso. PD. Aún no me retiro… es mi$%& (emoticón de popó)”. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

