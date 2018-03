Maluma ‘Le prestó’ su amor

El pasado viernes Maluma lanzó la segunda canción del álbum que está preparando y que llevará por nombre ‘F.A.M.E‘. Se trata de ‘El préstamo‘, un sencillo que fue escrito por él mismo junto al compositor y ganador 11 veces del Grammy Latino, Édgar Barrera. “Es una canción que nació hace dos meses en Medellin, en mi casa, en mi estudio… Es una canción de doble sentido que habla del amor y cómo las relaciones que nos dejan mal en el pasado afectan las del futuro. Es hora de recuperar el alma cantando, pues yo no lo di, yo solo lo presté”, dijo el artista en una entrevista. Y aunque el sonido de la canción sorprendió y el vídeo fue grabado al mejor estilo de Hollywood, con actuaciones, efectos especiales y una historia de aventura con policías y ladrones, lo que ha llamado la atención en sus seguidores es la sexy modelo que el paisa escogió como protagonista. Es una mujer esbelta, delgada y de ojos claros, a quien Maluma le canta: “Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté, te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver”.

Etiquetas: Édgar Barrera, El préstamo, F.A.M.E, Grammy Latino, Hollywood, Maluma, Medellín, segunda canción del álbum