¡Qué de malas! le robaron un platal en Rusia

Al guayabo de ver perder a la Selección Colombia en Rusia, Juan Luis Londoño, Maluma, le suma uno más: el robo de miles de dólares en objetos personales, los cuales fueron hurtados de su habitación en un hotel de lujo, mientras el cantante salió a ver a la tricolor. ¡Qué de malas! El hurto al joven de 24 años parece de película, pues, según el diario estadounidense The New York Times, un ladrón habría burlado la seguridad del hotel, haciéndose pasar por un amigo de Maluma. Esto demostraría las fallas de seguridad del lugar o lo ‘vivo’ que resultó el delincuente. La mala noticia la dio a conocer el lugar en donde ocurrieron los hechos, el hotel Four Seasons del centro de Moscú. Un vocero le dijo a la Agencia Rusa de Información Nóvosti que entre lo robado hay relojes, gafas, un bolso de lujo, joyas y accesorios que suman unos 2400 millones de pesos. Nóvosti señaló que el Four Seasons aseguró estar investigando qué sucedió y mencionó estar comprometido con la seguridad de sus huéspedes.¿Por qué está en Rusia? El cantante se encuentra en Rusia porque es uno de los intérpretes de la canción oficial del Mundial Rusia 2018 para Coca- Cola. En lo que va del certamen deportivo, el paisa no se ha presentado en concierto, pero se espera que antes de la clausura de la fiesta más importante del balompié, haga su debut.

