El mal ejemplo de Manuel Medrano

Hace unos días el cantante Manuel Medrano se convirtió en el protagonista de un nuevo caso de “¿usted no sabe quién soy yo?”, mientras se encontraba retornando al país por el aeropuerto Internacional El Dorado. Resulta que al momento de hacer su registro migratorio, a Medrano se le bloqueó la máquina encargada de hacer el procedimiento, y según las autoridades y varios videos que dio a conocer el programa ‘La Red’, el artista decidió, sin ningún tipo de pudor, saltarse los torniquetes destinados para la verificación de identidad de quienes entran y salen de Colombia. Como era de esperarse, al notar su comportamiento y la grave falta que cometió cuando evitó hacer una de las filas para que le ayudaran con su problema, los agentes interceptaron al artista y fue en ese momento cuando se armó un escándalo de mayores proporciones por cuenta del comportamiento de Medrano. Tras haber sido conducido a una oficina alterna para la verificación de datos, el cantante se disgustó mientras le hacían el control de identidad. Fue tal su malestar que hasta le rapó el pasaporte al agente que le atendía. Los encargados notaron que la situación era difícil de manejar y por eso recurrieron a la Policía. Sin embargo, y pese a su irrespeto con la autoridad, Medrano no fue multado. De acuerdo con el Código de Policía, por su grave falta, pudo haber pagado una suma de $786.888 o una reclusión de cuatro u ocho años por irrespeto a un funcionario público. Al notar que el cartagenero no tenía antecedentes lo llevaron hasta un punto de control migratorio para que hiciera su ingreso normal, algo que por supuesto indignó a muchos, pues esperaban que a Medrano se le impusiera una sanción, como lo habrían hecho con cualquier otro ciudadano, o que por lo menos hiciera la fila que otro sí estaban haciendo. Para ponerle la cereza que le faltaba al postre, el cantante de 30 años, en el punto de quejas y reclamos, dejó una anotación por lo que a su juicio era un intento de “secuestro” de su pasaporte.

