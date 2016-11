A MAJIDA ISSA NO LA DESVELA HOLLYWOOD

Sonriente, cálida, sencilla, pero hermosa, de ojos brillantes y una voz que solo inspira confianza y energía, así es Majida Margarita Issa Belloto, la actriz que interpreta a Yésica Beltrán, ‘La Diabla’, en la serie más vista por los colombianos, ‘Sin senos sí hay paraíso’ Majida nació en San Andrés Islas hace 35 años y sin saberlo conscientemente, se enteró de que lo suyo era el mundo del arte, de las cámaras, los libretos, las tablas y la música, tiene ascendencia árabe, del Líbano e Italia, pero tiene un acento tan bogotano que parece la más cachaca de las cachacas. ¿Hollywood? Me encanta el cine, tengo películas favoritas de Hollywood, del cine español, de la India, y realmente la industria a la que pertenezca o a la que tenga la oportunidad de entrar no me importaría cuál fuera. Mi sueño es hacer películas que me encanten. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Rosa de tu periódico Q´hubo.

