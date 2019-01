Luz Marina baila sin prejuicios

El poder de la mente no tiene límites para aquellos que desean salir adelante, y eso lo tiene muy claro Luz Marina Arboleda Rodríguez, quien sufre una discapacidad en sus dos piernas como consecuencia de polio, una enfermedad que la atacó cuando apenas tenía un año y medio de edad. Pero esto no fue ningún impedimento para convertirse en una lideresa reconocida y muy querida en la localidad séptima (Bosa). “Todo empezó por la necesidad que había en mi hogar, pues las condiciones no eran favorables por la falta de recursos económicos, así que empecé a buscar alguna manera para ayudarnos y me enteré de una organización que estaba entregando mercados a personas en condición de discapacidad. Ahí empezó mi proceso dentro de diferentes organizaciones que trabajaban en Bosa”, confesó la señora Luz. Nace una guerrera. Hace aproximadamente 13 años la señora Luz Marina fue por ese mercado y empezó a despertar su interés por trabajar en pro de la comunidad. Al ver que había muchas personas que no tenían una condición económica favorable, empezó a buscar alguna manera para ayudar a toda esa gente, en especial a las mujeres cabeza de hogar y a las personas en condición de discapacidad. Gracias a su fuerza y a su gran carisma, Luz Marina creó la Asociación Multiactiva Fusión Fantasía en el año 2013, la cual trabaja con personas en condición de discapacidad. La parte cultural ha sido clave en su proceso y el baile lo han adaptado para que sea incluyente. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

