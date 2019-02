Luto en Suba por muerte de niño en accidente

En medio del agudo dolor que siente por la inesperada muerte de su pequeño hijo, Juan David Lesmes denunció este martes el hecho trágico ocurrido en el barrio Gran América (localidad de Teusaquillo), donde producto de la imprudencia de una mujer, su amado niño salió expulsado por una ventana del vehículo en el que se movilizaba con su familia. “¡No me explico porqué la señora que iba conduciendo la camioneta no paró! Ella tenía que acatar la señal de pare, pero al parecer no le importó y se mandó contra el vehículo en el que íbamos pasando. “Lo más extraño es que ella tuvo dos carriles viales para frenar, pero hizo todo lo contrario y mantuvo la velocidad que traía”, dijo el padre de la víctima fatal, quien en el momento de los hechos iba manejando el carro que fue impactado por la camioneta de placas WNU 107, conducida por una señora de apellido Morales. Iban por los útiles. Debido a que Juan Esteban, la víctima fatal, quien apenas tenía siete años, entraba a estudiar el 5 de febrero en el Colegio Regional de Suba, ubicado en Las Flores (localidad de Suba), barrio donde ellos viven, sus padres decidieron ir a comprar los útiles escolares. Aproximadamente salieron de la casa al mediodía con destino al centro, pero casi llegando a su destino fueron impactados por la camioneta. Era exactamente la 1:30 p. m. cuando la mujer que conducía la camioneta a la altura de la calle 25 con carrera 32 A impactó la parte trasera del carro donde se movilizaba la familia Lesmes. “La camioneta venía muy rápido y omitió una señal de tránsito. A causa de eso el carro pequeño pagó la consecuencia de la imprudencia de la mujer”, afirmó un trabajador que pudo presenciar el accidente. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

