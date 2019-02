Luto en Suba por el operario Fabio

La mañana del domingo para la familia de Fabio Malaver Doctor terminó en tragedia, luego de que el señor sufriera un accidente doméstico que acabó con su vida. Q’HUBO visitó la zona donde ocurrió la tragedia y una hija del occiso nos aseguró que “mi padre se electrocutó con un cable de alta tensión y la responsabilidad es de la empresa de energía porque los cables los tienen muy pegados a nuestras casas”. Accidente mortal. Eran las 10:30 a.m. cuando Fabio se encontraba en su vivienda ubicada en la Calle 138 con Carrera 159A en el barrio Villa Cindy (Suba). De pronto el hombre, quien era operario de maquinaría pesada, subió a la azotea en compañía de su hija y su esposa. “Nosotras estábamos descolgando la ropa y vimos que mi papá se fue hacia la baranda que da a la calle. Él se encontraba en toda la esquina cuando comenzó a manipular como una varilla, dicho metal tuvo contacto con un cable que está casi que en nuestra azotea, cuando sonó un golpe fortísimo. Al voltear a mirar se trataba de mi papá, quien se había electrocutado y por la descarga que recibió su cuerpo perdió el equilibrio y cayó desde el cuarto piso”, informó ayer Catalina, hija del fallecido, en medio de lágrimas. Ante lo sucedido, los familiares de Malaver descendieron y fueron auxiliar al hombre, quien se encontraba tendido sobre la pavimento. “Nosotros lo que escuchamos fue el estruendo, al voltear a mirar se trataba del vecino, quien había caído desde la azotea y a pocos metros de su cuerpo había una varilla que fue con la que se electrocutó”, contaron residentes en la zona. No soportó. Fabio fue trasladado hacia la Clínica Juan N. Corpas, pero lastimosamente no resistió y llegó sin signos vitales. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

