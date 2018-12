Luto en Bosa por muerte de Ramón

Ramón Julio Peña (66 años) nunca pensó en cómo viviría sus últimos años porque creyó que esa etapa de su vida aún estaba lejos. Pero infortunadamente no fue así y su gran historia de vida tuvo un desenlace fatal. Quienes sí pensaron en la muerte de este noble trabajador fueron dos delincuentes, quienes al parecer desde hace varios días venían preparando un plan macabro para ingresar al local que él atendía, robarlo y si ponía resistencia dispararle sin compasión. Tal y como lo planearon estos criminales ocurrió. Debido a que Ramón se habría negado a entregar el dinero producto de las ventas de su negocio, los agresores no dudaron en descargarle dos disparos y huir del sitio. La Policía Metropolitana hasta ahora no ha emitido un pronunciamiento oficial y a la familia tampoco le han querido dar mayores detalles de lo que ocurrió, pero de manera preliminar se pudo establecer que en la zona, muy cerca del local comercial, habría una cámara de seguridad en donde habría quedado grabado un hombre que podría estar relacionado con el cruel ataque. Los dolientes solo esperan que la denuncia de este caso no les traiga más problemas, pues afirman que temen por su tranquilidad porque los delincuentes podrían volver a hacer de las suyas. “La Policía casi no pasa por este sitio y eso permite que los delincuentes operen. Seguramente a Ramón lo estaban siguiendo porque entraron cuando estaba solo”, dijo una allegada a la familia. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: dos disparos, habría quedado grabado un hombre, Ramón Julio Peña (66 años), se habría negado a entregar el dinero, venían preparando un plan macabro