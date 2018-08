‘Los Resbalosos’, tras las rejas

La captura. ‘Los Resbalosos’ fueron capturados por la Policía de Cundinamarca en el municipio de Subachoque, exactamente en el sector de Puente Piedra. Los cuatro hombres que integraban esta organización delictiva se dedicaban a hurtar viviendas en todo el departamento y aprovechaban cuando las residencias se quedaban solas o con una persona en su interior para cometer el robo. El último atraco. Estos delincuentes había ingresado la tarde del martes a una vivienda con el fin de hurtar los objetos de valor. Tres bicicletas, televisores, computadores y varias prendas de valor fueron sacadas de la casa y metidas en un vehículo particular en el que se movilizaban, pero gracias al llamado de la comunidad, las autoridades lograron capturarlos. Uno se encontraba conduciendo el carro y los otros tres iban a bordo de las bicicletas que habían sacado del inmueble. Modus Operandi. Estos pillos acostumbraban a hacerle inteligencia durante dos o tres días a las viviendas que iban a robar, analizaban la cantidad de personas que se la pasaban allí, si podrían tener objetos de valor y las horas en las debían ingresar a robar. Fue así como se acercaban a la puerta y apenas les abrían, comenzaban a intimidar a la persona que estaba adentro (casi siempre se aseguraban que estuviera solo una) y la amordazaban para llevarse todo lo que pudieran en menos de diez minutos para no levantar sospechas. Huían en un carro particular.

Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: ‘Los Resbalosos’, El último atraco., fueron capturados por la Policía de Cundinamarca en el municipio de Subachoque, había ingresado la tarde del martes a una vivienda con el fin de hurtar los objetos de valor, Modus Operandi, se dedicaban a hurtar viviendas en todo el departamento y aprovechaban cuando las residencias se quedaban solas