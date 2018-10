Los mejores planes para celebrar Halloween

Si todavía no tiene plan para este fin de semana y tampoco sabe cómo celebrar el mes de las brujas, tenga en cuenta que desde hoy y hasta el miércoles (31 de octubre) usted junto a sus hijos podrán disfrutar de una serie de actividades, la mayoría gratuitas, para festejar el tradicional día de Halloween. Concursos de disfraces, fiestas para grandes y chicos y algunos shows especiales, son solo algunos de los planes con los que usted podrá vivir una tarde o una noche inolvidable. Aquí en Q’HUBO le damos una serie de alternativas para que desde ya se agende y analice muy bien cuál de estos eventos se ajusta más a sus gusto. ¡Disfrútelos! Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa. ¡Una fiesta inolvidable! Con disfraces, show de payasos y títeres, recreación dirigida y mucha alegría, durante este fin de semana los más pequeños podrán celebrar la noche de brujas en diferentes parques públicos y localidades de la ciudad, que se los mostramos a continuación. No se las pierda, pues variedad es lo que hay y no deberá pagar un solo peso. Comparta con sus hijos… Chapinero. Fecha: Mañana. Lugar: Parque de Los Hippies (Calle 60 con Carrera 7). Hora: De 9:00 a. m. a 2:00 p. m. Fontibón. Fecha: Mañana. Lugar: Plaza Fundacional (Calle 18 entre Carrera 99 y 100). Hora: De 9:00 a. m. a 11:00 a. m. Talleres familiares. Haga su propia máscara de animales salvajes y termine de prepararse para la fiesta de los niños del 31 de octubre. Fecha: Mañana y el domingo. Lugar: Centro Comercial Hayuelos (Calle 20 No. 82 – 52). Hora: 2:00 p. m. Costo: Gratis. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

