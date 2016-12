ENTRE LOS MEJORES DEL MUNDO

El 2016 ha sido para el ciclismo colombiano uno de los mejores años de su historia. Durante esta temporada nuestros corredores dejaron en alto el nombre de nuestro país en competencias importantes como las tres grandes (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España), y por eso, hoy en día, nos reconocen como una potencia. Eso se vio reflejado ayer, en el premio ‘Vélo de oro’ (Bicicleta de oro), mejor conocida como el Balón de oro del ciclismo. En esta elección dos colombianos fueron incluidos en la lista de los cinco finalistas: Nairo Quintana y Esteban Chaves. Lució al ganar la Vuelta a España, el Tour de Romandía (Suiza), la vuelta a Cataluña (España) y la Ruta del Sur (Francia), y que además fue tercero en el Tour de Francia, quedó ubicado en el tercer lugar de este galardón (con 43 puntos), por detrás del británico Chris Froome (segundo con 70 unidades) y del ganador, el eslovaco Peter Sagan (86 puntos). Esta es la primera vez que un colombiano logra el podio en este galardón. Por su parte, el bogotano Esteban Chaves se ubicó quinto en este escalafón (con 13 puntos), por encima del mejor velocista del mundo, el británico Mark Cavendish (sexto), y del ganador del Tour de Francia 2015, el italiano Vincenzo Nibali (octavo). Y es que la temporada de ‘Chavito’ ha sido para quitarse el sombrero. No solo se destacó por lograr el subtítulo del Giro de Italia y el tercer puesto de la vuelta a España, sino también por ganar el Giro de Emilia (Italia) y el Giro de Lombardía (Suiza). Ante los logros que obtuvieron nuestros corredores en este 2016, algunos se preguntarán ¿Por qué no eligieron a uno de los dos como ganador? Porque eso depende del criterio de los periodistas internacionales encargados de la elección, y la gran mayoría son de Europa, algo que no les favorece a los nuestros. Además, porque en esta temporada Sagan fue el campeón por puntos del Tour de Francia y se consagró campeón mundial de ruta. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Deporte de tu periódico Q´hubo.

Compartir en