Los experimentos de Pékerman

Improvisó ante Argentina. Al igual que en el debut mundialista contra Japón, el 15 de noviembre de 2016, enfrentando a Argentina por las Eliminatorias, Pékerman probó con una titular que nunca había puesto. Con tres volantes de contención: Wílmar Barrios, Daniel Torres y Carlos Sánchez, y una defensa improvisada con Éder Álvarez como lateral para tapar la salida de Lionel Messi, el equipo sintió la falta de adaptación a un sistema que no habían practicado. Ese ensayo se tradujo en una derrota contundente por 3-0 contra una Argentina que no había demostrado mayor cosa durante las Eliminatorias. Pésima apuesta en Brasil 2014. El 4 de julio de 2014, en pleno Mundial de Brasil, Pékerman innovó en un puesto que había sido fuerte durante todo el torneo. Ingresó a Freddy Guarín por Abel Aguilar, con el objetivo de aprovechar la media distancia del primero en mención, y el resultado fue un fracaso rotundo. Guarín no aprovechó su disparo en ningún momento del partido y el centro del campo colombiano quedó vulnerable sin la pareja que le había dado seguridad hasta entonces. El ensayo no solo terminó con la eliminación del Mundial, sino que esa fue una de las grandes decisiones que le echaron en cara a Pékerman en Brasil. Stefan, víctima del invento. El 10 de septiembre de 2013 es una fecha que nunca olvidará Stefan Medina. Ese día Pékerman probó con él, quien pintaba como uno de los defensores con mayor proyección de Colombia, pero lo puso a debutar ante Uruguay en Montevideo y desde entonces se echó de enemigos a los hinchas. El objetivo de Pékerman era que Stefan detuviera a los dos goleadores ‘Charrúas’: Cavani y Suárez. El experimento no solo resultó un fracaso al perder 2-0, sino que acabó con la progresión de Stefan, quien a partir de ahí se volvió una víctima habitual de memes. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

