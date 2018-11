Los celos de su novio sentenciaron su fin

Fue el mismo hombre al que le brindó por mucho tiempo sus mejores momentos, su amor y su entrega total de confianza y lealtad, quien le arrebató la vida de manera salvaje a Cristian Camilo Betancur Jiménez. El domingo en la mañana, en la casa en la que vivían juntos desde hace 5 meses, ubicada en el barrio Casa Linda (en Ciudad Bolívar), el inconsciente y hoy homicida, motivado por unos celos inexplicables, le provocó una puñalada letal al joven de 26 años. Al parecer, el sujeto no soportó que Cristian llegara al apartamento en compañía de uno de sus amigos, por lo que le provocó el letal corte a la altura de la pierna, el mismo que lo hizo fallecer en las horas de la mañana del martes. “Muchas personas piensan que en una pierna no hace tanto daño una herida, pero lo que no tienen en cuenta es que en esa región también hay venas principales y que al tocarlas alguien puede fallecer como sucedió en este caso”, comentó un residente en el lugar de los hechos. A pesar de que las autoridades lograron la captura del agresor, al momento de la detención el delito solo se trataba de lesiones personales. Pero ahora que infortunadamente falleció Betancur la Sijín espera que la fiscal del caso emita la orden de captura por el homicidio y que así se haga justicia. Malditos celos…Los gritos de tres hombres discutiendo al interior de un apartamento ubicado en el sexto piso del conjunto Reserva del Tunal, ubicado en la Avenida Calle 61 sur con Carrera 20, alertó a los residentes que se encontraban en la mañana del domingo en el lugar de que algo malo estaba sucediendo junto a sus casas. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

