‘El Loco’ se pasea por Rusia

El pasado 19 de junio, día en que Colombia debutó en el Mundial de Rusia contra Japón (derrota 1-2), las tribunas del Mordavia Arena de Saransk se emocionaron, y no era porque los jugadores de la tricolor salieran al campo de juego. “¡Calentá!”, “regalame una foto”, “René, ídolo”, fueron solo algunas de las ovaciones que el antioqueño Mauricio Urrego Areiza recibió de la afición colombiana que acompaña a la selección en Rusia. Este comunicador, de 32 años y que hace dos vive en Brisbane (Australia), ha sido la sensación entre varios de los amantes al fútbol que se toman en serio su pasión a la hora de alentar. Q’HUBO contactó en Moscú al hombre que encarna la versión ‘vintage’ (retro) de René Higuita para que nos hablara de su experiencia en Rusia, de su ‘hobby’ y de lo que significa el duelo de hoy (1:00 p.m.) contra Inglaterra, selección que recuerda al ‘Loco’ por el inolvidable escorpión que realizó el 7 de septiembre de 1995, en un amistoso disputado en Wembley. ¿Cómo surgió la idea de personificar a René Higuita? Desde pequeño me ha gustado disfrazarme, ponerme pelucas y molestar. Además, siempre me ha gustado el fútbol, soy hincha de Nacional y René es un ídolo. Me gustaba por su atajadas y cómo salía. Yo me ponía la peluca, guantes y me tiraba como Higuita. ¿Conoce a René? Sí lo he visto, pero cuando trabajaba como periodista en Medellín (2008). Una vez le envié unos videos de las imitaciones a René, que ya conocía porque mi mejor amigo, Juan Camilo Vasseur, lo hizo en Brasil.

