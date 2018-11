Lo citaron para matarlo

El timbre del celular de Over Carvajal Ocampo sonó en repetidas ocasiones la tarde de este miércoles, antes de que él decidiera contestar. Al responder la llamada, de inmediato reconoció la voz que le hablaba del otro lado, era uno de sus allegados, con quien cruzó un par de palabras y se puso una cita. Confiado en que iba a encontrarse con este sujeto para arreglar una deuda que tenía con él, Over salió de su vivienda alrededor de las 6 de la tarde de este miércoles, y llegó a la Avenida Carrera 89 B con calle 57 B Sur, al sector de La Cabaña (en Bosa). Paciente, Carvajal permaneció en este lugar a la espera de que llegara su cobrador, hasta que comenzó a oír varios disparos que no le dieron tiempo de observar de dónde provenían, pues terminó cayendo al pastizal, cerca a donde había estado durante varios minutos. “Cuando llegué ya había ocurrido todo. Eso estaba acordonado por la Policía y desde la cinta vi la cara del muerto y no lo reconocí. Incluso, les pregunté a varios muchachos que también estaban mirando, por si lo conocían, pero no. Dudo mucho que viviera por aquí”, manifestó una vecina. Cita con la muerte. Todo parece indicar que Over debía un dinero desde hace varios meses a un conocido, y este había decidido llamarlo para que se vieran y negociaran. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: Avenida Carrera 89 B con calle 57 B Sur, Carvajal permaneció en este lugar, Over Carvajal Ocampo, Over debía un dinero desde hace varios meses, se puso una cita