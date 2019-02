Lo balearon y lo subieron a un taxi

Un verdadero misterio ronda la muerte de un joven de aproximadamente 25 años que apareció sin vida, con un disparo en la cabeza y otro en el rostro (según versiones iniciales), al interior de un taxi. La víctima fue subida a un taxi, en compañía de otros tres sujetos, entre ellos una mujer, a la altura de la Calle 63 con Av. Caracas, sector de Chapinero. Q’HUBO se comunicó con el testigo y conductor del auto, quien manifestó que nunca se percató que la víctima estaba muerta, sino que pensó que el sujeto estaba tomado. “Eran entre 2:00 y 3:00 a.m. de ayer (lunes) cuando cuatro personas me hicieron la parada en Chapinero. Eran tres hombres y una mujer. Dos de los hombres llevaban al tercero alzado y con una capucha puesta. Ellos lo subieron con dificultad en el carro y me manifestaron que estaba muy tomado”, confesó el taxista. El ‘amarillo’ dice que nunca se percató de que el sujeto estaba herido y mucho menos muerto. Él afirma que durante el trayecto los pasajeros se fueron hablándole al muerto y le decían: ‘Uy… te pasaste de tragos’. “Yo nunca me imaginé que ese sujeto estuviera sin vida. Yo realmente creí que estaba muy borracho”, enfatizó el taxista. Sorpresa de muerte. Después de un recorrido de media hora los sujetos le solicitaron al taxista que los dejara en la Av. Caracas con calle 30 Sur en el barrio Quiroga (Rafael Uribe Uribe). “Así como subieron a la víctima, así mismo la bajaron del carro, con mucha dificultad y alzado. El hombre nunca respondió y ellos me pagaron 20 mil pesos y yo me fui del lugar. Sin embargo, cuando estaba haciendo el retorno volví a encontrarme a esos extraños pasajeros pero esta vez, solamente a tres, el supuesto borracho ya no estaba con ellos”, informó el taxista. El conductor asegura que le dio una corazonada y después de pedir ayuda a las autoridades en dos oportunidades, decidió entrar al callejón por el que transitaron sus pasajeros para verificar que todo estuviera en orden. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

