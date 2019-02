“Llegué tarde a su vida y doy un paso al costado”

Todo el tiempo de la conversación Carolina Ramírez estuvo triste, y en varias ocasiones lloró para hablar de su relación amorosa con el cantante de música popular Jorge Andrés Alzate, más conocido como Alzate. “Llegué tarde a su vida y por eso doy un paso al costado, pero no por eso voy a dejar de amarlo”, así empieza la charla con la bogotana, que tiene todo el derecho de estar dolida, pues según ella después de cuatro años de noviazgo con Alzate, quien está casado, él se alejó sin dar explicaciones. “En diciembre me dice que tiene muchos problemas y que para solucionarlos necesita relajarse. Lo entendí, pero él me empezó a ignorar, me hablaba de vez en cuando y yo detrás. Todo esto tuvo un detonante, pues hace 15 días me di cuenta de que estaba de vacaciones, y yo sufriendo por un embarazo tópico. Nunca le dije nada, pero él sabía que estaba enferma. Hablé porque me sentía sola y él relajado. Además, ella (la esposa de Alzate) le empezó a mandar fotos mías desnudas a mi hijo, contándole la situación”. De este episodio lo que más le dolió a Carolina es que el cantante no la defendió. “Él me dijo que no tenía la culpa, pero le expresé que me dolió que no haya sido capaz de decirle que yo sí era importante, que sí me amó y que respetara a mi hijo”, dijo. Aunque la pareja no ha hablado de frente, Alzate le envió un correo a Carolina expresándole su opinión sobre este escándalo. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

