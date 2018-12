Llegó la hora de rezar la novela

Se llegó la novena de Aguinaldos y muchas personas aún no saben en dónde rezarla; por eso, si usted hace parte de este grupo y no quiere quedarse encerrado en su casa escuchando a los vecinos cantar los villancicos, en Q’HUBO le tenemos algunas opciones para que este domingo inicie con toda la energía una de las mejores etapas de la Navidad. Novena y mucha música. Este domingo a las 5:00 p. m. en el parque Villas de Aranjuez de Usaquén (Tr. 13D No. 166 – 83) se rezará la primera novena de Aguinaldos, la cual ofrece la Alcaldía Mayor de Bogotá. Además de rezar, los asistentes también podrán disfrutar de la presentación en vivo del cantante Iván Villazón (foto), el Checo Acosta y Alquimia. Recuerde que la entrada es libre. Novena para todos. El domingo a las 6:00 p. m. en el salón comunal San Cristóbal (calle 162 No. 7G– 47) los residentes de este sector también tendrán la oportunidad de pasar un rato agradable y, de paso, rezar la novena en familia. Un gran show. Para dar inicio a las oraciones al Niño Dios y celebrar los 12 años del centro comercial Mercurio de Soacha (carrera 7 No. 32-35.), este domingo a partir de las 4:00 p. m. se presentará el Checo Acosta y su orquesta. Además, allí se repartirá una gran torta entre los visitantes y se tendrán un show de juegos pirotécnicos. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

