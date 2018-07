El llanero que llegaría a la NBA

En Villanueva, el pueblo casanareño que está ubicado a 236 kilómetros de Bogotá, no solo se producen los más bellos atardeceres por sus tierras llanas, donde se siembra la yuca, plátano, maíz, arroz y hay gran cantidad de ganado; también en este municipio florece el talento para el deporte. Braian Angola Rodas es un ejemplo de ello. Este talentoso villanuevense es la representación de la pujanza de su pueblo, pues con 24 años está muy cerca de cumplir el sueño de ser el segundo basquetbolista colombiano en llegar a la NBA (Asociación Nacional de Baloncesto – ver abajo), la liga más importante del mundo en esta disciplina, donde jugaron grandes estrellas como Magic Johnson y el gran Michael Jordan. Don Hugo, una inspiración. Pero, ¿cómo este colombiano llegó tan lejos? Por dos razones: talento y un motivador, su padre Hugo Angola. Braian confesó en una entrevista que “de niño pensaba que el baloncesto era para las mujeres, pero al darme cuenta que no, comencé a entrenar duro, porque sabía que se podía vivir de esto si me iba bien”. Y ese impulso se lo inyectó don Hugo, quien amaba tanto el baloncesto, que al no cumplir su anhelo de jugar en la NBA puso sus esfuerzos para que su hijo lo lograra. Con el apoyo de su padre y su madre, Ofelia, Angola comenzó a entrenar en las escuelas de su pueblo natal y, posteriormente, viajó a Villavicencio, donde hizo parte de la Selección Meta de baloncesto. “En 2007 fuimos campeones del Torneo Nacional Sub 17 y fui catalogado el mejor jugador. Luego fui llamado a la Selección Colombia para participar en un torneo Sudamericano. En este quedamos de terceros y así clasificamos a un torneo premundial, donde quedamos entre los ocho mejores”, relató el escolta (posición del baloncesto en la que el jugador anota desde fuera de la línea de tiro, que da tres puntos, se abre paso entre los defensivos y ayuda a armar juego) en entrevista a un medio local. Un camino de sacrificios. Con pasos de gigante Braian se fue abriendo paso a nivel internacional. Debido a su destacada actuación con la Selección Colombia, el casanareño fue invitado a participar en el campamento Naciones Adidas, en Estados Unidos, donde se reuniría con los 99 mejores basquetbolistas jóvenes del mundo. “Me fue bien porque fui el capitán de la Selección Latinoamérica. Conseguí una beca para jugar en un equipo de Las Vegas, donde pasé mi primer año en Estados Unidos”, recordó. Sin embargo, el llanero viajó a Los Ángeles para unirse a una preparatoria que le permitiera perfeccionar su inglés y mejorar sus habilidades. Pero en medio de su ascenso deportivo llegó un duro golpe para Braian: su padre falleció. Este hecho, a pesar de producirle dolor, a la vez lo llenó de motivación para seguir adelante. Fue así como en 2017 la Universidad de Florida, una de las más importantes de Estados Unidos, le abrió sus puertas para que mostrara su talento, y así fue: hizo 431 puntos, con un promedio de 12,9 por partido. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: “En 2007 fuimos campeones del Torneo Nacional Sub 17 y fui catalogado el mejor jugador, 9 por partido, Braian Angola Rodas, con un promedio de 12, Conseguí una beca para jugar en un equipo de Las Vegas, hizo 431 puntos, pues con 24 años está muy cerca de cumplir el sueño de ser el segundo basquetbolista colombiano en llegar a la NBA