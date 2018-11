Linda Lucía, una mamá que encanta

La hermosa Linda Lucía Callejas es de esas actrices que brillan con luz propia. Su espontaneidad y talento siempre la llevan a sacar sus papeles del estadio, como ahora que le da vida a Maruja en ‘Loquito por ti’. En la producción del canal Caracol, Linda es la encargada de darle vida a una madre que lucha por darle lo mejor a sus hijos, cosa que no se escapa de la realidad, pues así como su papel la paisa siempre vela por el bienestar de sus dos hijas (15 y 24 años). En entrevista con Q’HUBO esta hermosa mujer relató detalles de ese personaje que ha puesto a hablar a más de uno y con el que asegura le brinda un homenaje a todas esas madres luchadoras del país. ¿Qué destaca de su personaje? Que es una mujer amorosa, responsable y que solo vive por sus dos hijos. ¿En quién inspiró su personaje? En mi mamá, de ella saqué un buen número de cosas, pero la verdad, independiente de eso, Maruja es una representación de todas las madres colombianas. Muchas de ellas, pese a que sus hijos ya están grandes, siguen siendo indispensables en sus vidas y por eso buscan la forma de apoyarlos, así no los tengan cerca. ¿Qué tipo de mamá le tocó? La más consentidora y la más amorosa, pero también la más regañona (risas). Mi mamá nunca pensaba en sus necesidades, ella siempre pensaba solo en las de nosotros y eso es algo que yo le agradeceré eternamente. ¿Su mamá fue madre y padre? Sí, mis papás se separaron cuando yo tenía 8 años y en esa época cuando eso pasaba, el que se iba de la casa se alejaba también de sus hijos. Esa no fue una buena época, pero con el tiempo la vida me puso el mejor papá que fue mi padrastro, con él entendí que definitivamente no es necesario un lazo de sangre para ser madre o padre. ¿Cómo es usted con sus hijas? No soy una mamá tradicional, yo permití el libre desenvolvimiento de mis hijas desde muy temprana edad. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: ¿Cómo es usted con sus hijas?, ¿En quién inspiró su personaje?, ¿Qué tipo de mamá le tocó?, ‘Loquito por ti’, Linda Lucía Callejas, Su espontaneidad y talento