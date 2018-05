Leydi Johana vive feliz detrás del volante

A las 3:25 a.m. comienza el día de Leydi Johana Mejía, una conductora de transporte público que aprendió a manejar bus a los 16 años de edad, solamente viendo. “Me sacudo para desentumir los huesos y músculos, luego me baño de pies a cabeza, salgo a las 4:00 a.m. al paradero de buses y arranco a trabajar a las 5:10 a.m. para cubrir las rutas”, contó Leydi, una apasionada por los vehículos desde que era una niña. Ahora lleva siete años detrás del volante de uno de los buses de la empresa Montebello. Encuentre toda la historia en nuestra edición impresa.

Etiquetas: edición impresa, huesos, Leydi Johana Mejía, Montebello, músculos, paradero de buses, rutas, transporte público, vehículos