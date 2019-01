Levantaron otra copa ante su clásico rival

Luego de 90 minutos intensos de un clásico bogotano que tuvo un arranque poco atractivo, con mucha fricción y escasas opciones de gol, el título de la segunda edición del Torneo Fox Sports se definió desde el punto penalti, instancia en la que Millonarios se coronó campeón tras superar 4-3 a Santa Fe, que otra vez lo vio celebrar en El Campín. Los cerca de 30 mil espectadores fueron testigos de la disputa de una típica final de fútbol, la cual estuvo colmada de mucha lucha, ansiedad, y más choque que juego vistoso. En los primeros 45 minutos el ‘Embajador’ tuvo dos oportunidades para anotar. Primero fue un remate del volante bogotano Macálister Silva, que muy bien controló el portero ‘Cardenal’ Geovanni Banguera. La segunda fue un balón que no pudo controlar Roberto Ovelar, tras magistral pase de Juan Camilo Salazar. Por su parte, los orientados por Guillermo Sanguinetti fueron cautelosos, pues el estratega ‘charrúa’ planteó un juego muy táctico y le apostó al contragolpe. El primer campeón del fútbol colombiano y de la anterior edición del torneo Fox Sports, pudo abrir el marcador a través del defensor central Carlos Henao, pero los reflejos y excelentes condiciones de Wuilker Faríñez impidieron la celebración albirroja. Sirvieron los cambios. El profesor Jorge Luis Pinto hizo cambios importantes para la segunda parte. Con el ingreso de Juan David Pérez y John Duque, el albiazul tomó las riendas de la final, se adueño de las acciones, manejó los tiempos del partido y arrinconó al ‘Rojazo’ en su propio predio. Ante el dominio de Millitos, Santa Fe juntó sus cuatro defensas con los cuatro volantes, para impedir que el 15 veces campeón del fútbol nacional pisara el área e hiciera daño en el pórtico de Banguera. Entonces, el ‘Cardenal’ se dedicó a jugar al pelotazo, a lo que originaran las inventivas individuales y casi no pisó el área contraria. Johan Arango, gran figura en los partidos ante Millonarios y América, no contó ni con los mínimos espacios para crear alguna anotación. Millitos, superior en varios aspectos, terminó el partido con más opciones de gol que el ‘Rojazo’, de flojo encuentro. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

