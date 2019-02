Lesiones insólitas en el fútbol

Recibir golpes hace parte del gaje del oficio de los futbolistas. Al practicar un deporte de contacto, los choques fuertes que ellos sufren en la cancha son frecuentes. Sin embargo, hay casos en los que la baja de un jugador no se debe propiamente a esta situación, sino por situaciones insólitas que viven en su cotidianidad. En Q’HUBO le mostramos las lesiones más raras en el fútbol. Michael Rangel. El caso más reciente lo protagonizó el delantero santandereano del Junior, quien no pudo jugar un partido aplazado de la fecha 1 de Liga ante Tolima (disputado al cierre de esta edición), debido a que se dobló el tobillo derecho cuando se bajaba del bus que desplazó al club hacia el aeropuerto de Barranquilla. El jugador sufrió un esguince, por lo que tuvo que regresar a su casa, y fue separado de la convocatoria. Se desconoce el tiempo de incapacidad. Alex Stepney. El arquero que defendió los colores del Manchester United, entre 1966 y 1978, sufrió en un partido ante el Birmingham de la Liga Inglesa de 1975 la dislocación de su mandíbula. La razón: le gritó de manera desesperada a un compañero defensa que no estaba jugando bien, lo cual le generó la lesión. Al final del partido Alex fue llevado al hospital donde tuvo que estar varios días internado. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

