Les exprimen hasta la última gota

Los residentes del barrio San José Sur Oriental (localidad de San Cristóbal) denuncian cobros excesivos en los recibos del agua, pues las facturas en los últimos dos meses han subido de manera desmedida y sin explicación alguna. A pesar de que las barras de consumo que aparecen en los recibos del servicio del Acueducto no muestran un cambio notorio o un aumento desmedido de un mes a otro, la mayoría de facturas llegó por el doble de lo que venían pagando, y esto generó una molestia y preocupación entre los habitantes de los cerros orientales. “No es posible que nos cobren tanto por el aseo si ni siquiera vienen a barrer las calles; la basura no la recogen todos los días, y si pasan es a la hora que ellos quieren. Si nos van a cobrar todo eso, por lo menos deberían prestarnos un buen servicio de aseo”, manifestó a Q’HUBO José Aviasus, habitante del sector. Hay facturas en las que se constata que algunos residentes pasaron de pagar 40 mil a 120 mil pesos de un mes a otro, sin que el consumo aumentara, razón por la cual Erika Suaza, presidenta de la Junta de Acción Comunal de este barrio, nos contó que se reunió con los habitantes que son víctimas de estos cobros para tratar de ayudarles a solucionar el problema. “Nos hemos reunido en las mañanas en el salón comunal y aquí hemos hecho el registro de los casos más críticos para exponerlos ante el Acueducto de Bogotá, y así poder encontrar una solución, pues se debe tener en cuenta que aquí somos estrato dos y muchos hogares no pueden cubrir unos costos tan altos”, afirmó la presidenta de la junta. El caso más insólito que encontró Q’HUBO fue el de una mujer de la tercera edad a la que el servicio del agua le llegó por más de 2 millones de pesos, y lo que menos ha pagado durante los últimos cuatro meses ha sido 300 mil pesos. “No sé por qué me ha llegado tan caro ese recibo, si no desperdiciamos agua ni nada. He querido ir a poner la denuncia pero no sé cómo hacerlo”, dijo Blanca Cecilia Casallas, residente. Por ahora, los residentes de San José se verán obligados a ahorrar aún más el agua en sus hogares para que las tarifas no sigan subiendo. “La excusa que nos dan es que hemos gastado más agua, pero no es así la prueba está en estas barras que nos miden cada mes“, concluyó José Aviasus. Entérate de la nota completa en nuestra edición impresa.

Etiquetas: a prueba está en estas barras que nos miden cada mes, barrio San José Sur Oriental (localidad de San Cristóbal), denuncian cobros excesivos en los recibos del agua, La excusa que nos dan es que hemos gastado más agua, las facturas en los últimos dos meses han subido de manera desmedida y sin explicación alguna, pasaron de pagar 40 mil a 120 mil pesos de un mes a otro, somos estrato dos y muchos hogares no pueden cubrir unos costos tan altos