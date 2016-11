LEIDY SOLIS RECIBIRÁ MEDALLA DE BRONCE OLÍMPICA

La pesista vallecaucana Leidy Solis recibió ayer la mejor noticia de su vida: el Comité Olímpico Internacional confirmó que nuestra compatriota recibirá la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, debido a que la ucraniana Natalia Davydova, quien había quedado tercera en la categoría de los 64 kilogramos, fue descalificada por dopaje. “Me siento feliz. Quiero disfrutar esta noticia en familia. Es el premio al esfuerzo que he dado en estos años de carrera deportiva. No me lo imaginaba” comentó Solis. Pero la dicha aún puede ser más grande, ya que esa medalla de bronce que recibirá Leidy podría convertirse en plata. La deportista aseguró que el COI seguirá descalificando deportistas, así que podría ascender en el podio. Encuentra más noticias como esta en la sección Zona Deporte de tu periódico Q´hubo.

